Sampdoria, Pirlo: "Siamo maturati molto, ma restiamo umili. I cambi? Sono entrati giocatori che possono cambiare le partite"

La quarta vittoria consecutiva proietta la Sampdoria di Andrea Pirlo in posizioni sempre più nobili, ora il mirino è puntato sul sesto posto del Palermo, a +6 e avversario nel prossimo turno in Sicilia.

Nel post partita il tecnico blucerchiato applaude i suoi:

"Abbiamo l'atteggiamento giusto anche nei momenti meno lucidi. La squadra è maturata molto, anche su questo piano. Gli errori ci hanno fortificato, i giovani hanno messo esperienza sia nelle gambe che nella testa. Dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra. Solo l'umiltà ci ha portato dove siamo adesso. Ricordiamoci dove siamo partiti".

Sui singoli: "De Luca si merita serate così. La copertina l'ha presa lui ma anche nelle altre occasioni si è impegnato per la squadra e poi i gol arrivano di conseguenza. E' sempre rimasto concentrato. Sono molto contento per Stojanovic perchè veniva da un momento non molto felice perché qualche prestazione non è stata alla sua altezza ma aveva bisogno di una partita così. Ha piede e corsa, ha tutto per giocare ad alti livelli a questa categoria. Borini non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, non è ancora brillanti nei movimenti ma sta migliorando giorno dopo giorno. E' un giocatore di una certa esperienza, capisce i momenti della partita ed è seguito dai compagni. Leoni in campo per tutta la gara? Non mi interessa l'età, ogni giorno l'allenamento diventa una competizione. Deve essere un incentivo in più allenarsi bene, poi le scelte le faccio io".

Cambi decisivi: "Penso sia fondamentale avere la coperta più lunga, lo vediamo anche in chi ci sta davanti. Dall'inizio dell'anno siamo sempre stati corti e quando avevamo bisogno di cambiare non avevamo giocatori a disposizione. Ora abbiamo elementi che possono cambiare le partite. Quando il match rimane in bilico, basta una disattenzione per compromettere tutto. Complimenti a chi è entrato, ma anche l'atteggiamento del primo tempo mi è piaciuto. E' un peccato aver chiuso 1-0 la prima frazione".