Sampdoria, Pirlo: "Serve continuità di risultati, vietato sbagliare. Piccini non ci sarà, Esposito in gruppo dalla prossima settimana"

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, ha parlato alla vigilia della trasferta di Palermo, match delicatissimo per gli equilibri della parte alta di classifica. Il sesto posto dei rosanero dista solo sei punti dai blucerchiati, che intendono provarci.

"C'è voglia di confermare quello che stiamo facendo in questo momento - le parole di Pirlo - Dobbiamo dare continuità di risultati che ci hanno portato lì. Sappiamo che non possiamo sbagliare perché le squadre dietro corrono. Il Palermo ha cambiato allenatore, come sempre accade ci sarà entusiasmo".

Gli infortunati: "Piccini ancora a parte, Esposito tornerà invece in gruppo la settimana prossima. Murru è completamente recuperato, così come Pedrola: sta bene così come gli altri attaccanti, in base alle partite che affronteremo ci sarà spazio per tutti."

La squadra ha alzato i giri del motore: "Ora abbiamo più scelta per alzare l'intensità e la qualità si è alzata. Ma è cambiata anche la mentalità. La sicurezza che ti portano le vittorie ti portano a superare anche i momenti di difficoltà. Quando hai cinque giocatori da far entrare, cambia la squadra. Se hai qualità poi possono invertire il risultato. Ora ho ampia scelta e la possibilità di cambiare durante la partita".

Sui singoli: "De Luca sta vivendo un ottimo momento, è giusto che abbia continuità. Borini può fare anche la punta centrale, così come la seconda o l'esterno. I tre attaccanti? Quello andrà in base alla condizione dei giocatori. Devono aumentare il minutaggio. In base a come va la partita hai la possibilità di aumentare il potenziale offensivo. Ora non hanno tanti minuti nelle gambe ed è quindi giusto andare più cauti quando inizia la partita".