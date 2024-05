Sampdoria, Pirlo: "Con la Reggiana sarà una finale"

"Si tratta della partita più importante da quando abbiamo iniziato la stagione: ora è arrivata e dobbiamo farci trovare pronti". Così Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria verso la sfida di domani al Ferraris con la Reggiana, un test fondamentale per la corsa play off con i blucerchiati che adesso hanno messo nel mirino il sesto posto in classifica del Palermo lontano tre punti: "Non bisogna pensare che la Reggiana venga qui a fare una passeggiata. Anche loro vogliono giocare i play-off, quindi sarà una finale per tutti e due. C'è grande entusiasmo e grandi aspettative, lo sappiamo benissimo ma siamo pronti e il nostro pubblico ci darà una grande carica: è una finale, e quindi va vinta", aggiunge il mister che finalmente potrà contare su una rosa quasi al completo: "E la prima volta da inizio stagione che abbiamo così tanti giocatori a disposizione. Anche Ferrari si è allenato con la squadra, e ci ha fatto molto piacere che si sia rimesso e che stia bene", sottolinea il mister.

L'idea di Pirlo è quella di dare spazio dal primo minuto in difesa a Piccini al posto del giovane Leoni mentre in attacco dovrebbe tornare dal primo minuto De Luca che era stato determinante a Lecco col gol che aveva portato i tre punti alla squadra blucerchiata. Alle sue spalle si candida Verre ma sta bene anche Pedrola dopo essere stato ai box per diversi mesi: anche per lo spagnolo ci potrebbe essere la possibilità di giocare dal primo minuto.