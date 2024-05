Sampdoria, Manfredi: "Anche a Lecco tifosi straordinari, ora stadio pieno con la Reggiana per Eriksson"

"Una volta di più i nostri tifosi hanno dimostrato che 'fin quando i sampdoriani canteranno non ci saranno problemi per il futuro'. A Lecco - scrive il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi sui media ufficiali - abbiamo assistito all’ennesimo straordinario spettacolo di passione e amore per la squadra. Domenica ci aspetta la più importante delle sfide: una partita da Sampdoria, nella quale i nostri tifosi riempiranno il “Ferraris” per spingere in alto i nostri colori".

"Ed uno stadio pieno - conclude - sarà anche il giusto modo per rendere omaggio in presenza a un tecnico e a un uomo come Sven-Göran Eriksson che ha scritto per la nostra Samp pagine di storia indelebili»