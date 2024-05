Sampdoria, Pirlo: "Vittoria fondamentale, domenica con la Reggiana ci giochiamo tutto"

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, si gode la vittoria di Lecco, colta dopo una partita di sofferenza, per un successo che vale il settimo posto. "Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, nel momento difficile siamo rimasti in partita e poi abbiamo sfruttato la superiorità numerica nel migliore dei modi. Dovevamo fare questa gara, giocando sulle seconde palle perché su questo campo è difficile fare qualcosa di diverso. Tutte le squadre venute a Lecco hanno fatto fatica, il campo è difficile e più piccolo: se non ti abitui e pensi di fare una passeggiata, torni a casa con le ossa rotte. Il Lecco ha giocato bene, quando giochi con la testa libera ti viene da provare qualcosa di diverso. Ai nostri ragazzi l’abbiamo ricordato ed è stata così, il Lecco ha giocato alla morte per novanta minuti ed era giusto che fosse così".



Adesso la prossima partita assume un valore fondamentale: "L'obiettivo dei play off è lì, adesso abbiamo una partita molto importante. Domenica con la Reggiana ci giochiamo tutto. Classifica? Non dobbiamo fare la corsa su qualcuno, se vinciamo siamo dentro"

L'espulsione di Lepore per grave fallo su Pedrola ha cambiato lo scenario: "Ho visto una gamba un po’ alta, dal campo mi è sembrato un intervento pericoloso".



Il traguardo degli spareggi promozione è vicino e Pirlo spera di recuperare alcuni giocatori: "Anche chi ha giocato di meno ha fatto la sua parte, bravi a farsi trovare pronti i giocatori subentrati. Solo con la forza del gruppo potevamo ottenere questa vittoria fondamentale per il nostro cammino, Benedetti è entrato molto bene dopo mesi d’inattività, ha messo inserimenti che ci sono mancati. Speriamo possa ritrovare velocemente la condizione. I ragazzi entrati non avevano tanti minuti nelle gambe, era importante mettere giocatori di corsa e chi è entrato ha fatto la differenza. De Luca e Pedrola? Iniezione di fiducia per tutti e due, speriamo di recuperare tutti. Pedrola l’abbiamo aspettato tanto, ha qualità diverse rispetto agli altri giocatori anche nella posizione in campo. Murru? Uscito per un problema fisico. Kasami? Era in difficoltà, la sostituzione è stata azzeccata".

Domenica a Marassi è atteso in tribuna Sven Goran Eriksson: "Sarà un piacere - conclude Pirlo - onorarlo a Marassi, speriamo di regalargli una vittoria".