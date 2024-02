Sampdoria, Pirlo in emergenza insiste per il reintegro di Verre in organico

"Più siamo e meglio è". Parte da questo assunto Andrea Pirlo, chiedendo alla dirigenza della Sampdoria di reintegrare in organico Valerio Verre, fuori squadra da quattro giornate per via del braccio di ferro sul mercato. Il giocatore, protagonista sin qui di una stagione senz'altro deludente, ha rifiutato il trasferimento in Turchia per motivi famigliari (la moglie è incinta). Con la sua uscita la società sperava (legittimamente) di alleggerire il monte ingaggi più alto della serie B (Verre da solo "pesa" sul bilancio per 1,8 milioni lordi, 900 netti, all'anno sino al 2025) e di reperire le risorse per ingaggiare uno svincolato (il nome di Okaka era il più gettonato).

Ora, tuttavia, la situazione è cambiata e considerato il trasferimento sfumato Pirlo chiede che prevalga la ragion di stato e Verre torni a sua disposizione. La Sampdoria, tra l'altro, ha recuperato qualche giocatore (Benedetti ad esempio) ma ne ha perso altri (Vieira, Ricci e lo stesso Esposito). Da qui la necessità di rimpolpare una rosa corta.

Verre ha ripreso ad allenarsi in gruppo da qualche giorno e questo potrebbe essere un segnale della distensione in corso. Con la speranza che anche il fantasista, dotato di indubbio talento, riprenda il cammino magari con un piglio più determinato di quanto fatto vedere sinora. La Sampdoria per salvarsi ha bisogno di tutti, anche di lui.