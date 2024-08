Sampdoria, Pirlo: "A Frosinone Tutino titolare, c'è grande voglia di iniziare bene"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Finalmente inizia il campionato. Il nostro campionato. Parte la parentesi dell'altro giorno della Coppa Italia che abbiamo già dimenticato. Adesso inizia veramente il nostro percorso. Un percorso emozionante perché sappiamo a cosa andiamo incontro, qual è il nostro obiettivo e quindi c'è grande voglia e grande adrenalina. Abbiamo fatto una bellissima settimana sapendo di affrontare tutte le squadre allo stesso modo, con lo stesso atteggiamento che abbiamo affrontato il Como non solo perché era una squadra di serie A, ma con lo stesso spirito dovremo affrontare tutte le gare di serie B perché saranno tutte partite difficili.

Però se lo affrontiamo con il giusto atteggiamento, quella giusta, la giusta voglia, potremo toglierci la soddisfazione. Sempre meglio partire bene perché dà fiducia al autostima dei ragazzi della squadra. Quindi i risultati ti consentono di lavorare meglio con molta più felicità e quindi è importante, come detto prima, affrontarle bene, affrontarle con il coltello tra i denti perché saranno partite difficili, perché a tutti aspettano la Sampdoria e quindi noi sapendo questo dovremo affrontarla ancora di più con con la giusta concentrazione però iniziare bene aiuta aiuterà sicuramente sappiamo il campionato di serie B come e come sarà un campionato lungo faticoso.

Tutte le partite non vanno mai, non devono mai essere scontate perché c'è sempre l'imprevisto. Dal 70.º in poi può succedere di tutto. Quindi l'abbiamo già passato l'anno scorso e quest'anno non può. Non può succedere perché per tanti l'anno scorso era una novità invece quest'anno sanno già bene cosa cosa devo aspettarmi dobbiamo ma ho lavorato parecchio anche durante la settimana abbiamo cercato comunque di mantenere una linea un po più attiva, un po più alta, più aggressiva, avendo anche giocatori di maggiore esperienza, ma è stato anche un po più facile perché comunque alcune letture le hanno già, Avendo comunque tanti campionati alle spalle capiscono certe situazioni, ma certe letture durante le partite vengono di conseguenza.

Però l'obiettivo da inizio anno è sempre stato quello di essere un po più aggressivi, con la squadra molto più alta, Restare in 15 venti metri tutti insieme per avere una certa compattezza. Una volta che lavorano bene davanti diventa più facile anche il lavoro dei difensori prosegue Una squadra che prova a giocare, come l'ha sempre dimostrato anche il Catanzaro.

Non prendiamo la partita dell'altro giorno di Coppa Italia, che magari è stata una giornata un po particolare. Hanno perso un difensore importante, però è sempre una squadra comunque seria, con giocatori di qualità, quindi dovremo affrontare il migliore dei modi. Vado bene sempre perché come ho detto anche l'altra volta meriterebbero tutti di giocare, quindi c'è qualcuno che sta meglio.

Quindi è molto piacevole poi vedere gli allenamenti, le partite perché c'è grande competizione ormai in tutti i reparti quindi diventa difficile scegliere. Però più o meno credo che andremo sulla falsariga della settimana scorsa giocherà Tutino perché Fabio ha preso una botta domenica in partita, poi l'ha sentita solo nei giorni successivi, quindi è solo un riacutizzarsi di una botta sul polpaccio.

Niente niente di grave. Però non è riuscito a smaltire l'ematoma. Quindi domani inizierà Tutino, ma non cambia niente. Sono due attaccanti che possono giocare sicuramente insieme sono hanno giocato già anche altro. Sono un po in Coppa Italia, è un giocatore comunque che stacca molto bene la profondità, è un giocatore di qualità, quindi adesso sta meglio rispetto ai primi giorni.

Ha messo un po di benzina nelle gambe, sicuramente non ha i 90 minuti, però finché ce la farà sicuramente cercherà di dare il meglio. Ma se ancora lo conosco perché viene dal settore giovanile della Juve, l'ho seguito parecchio anche quando giocava in primavera, anche poi nel suo percorso successivo, sia a Cremona che a nell'Under 23, giocatore con caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti che abbiamo, può fare la seconda punta, può giocare dietro a una punta, ma un giocatore può fare anche il centravanti perché comunque ha un'accelerazione importante.

È molto bravo ad attaccare la profondità. Un giocatore può giocare anche sull'esterno, quindi è una soluzione in più che abbiamo un giocatore che ci può dare tanta qualità, tanta forza, quindi sicuramente sarà un giocatore importante. Fabio è rientrato, sta bene, pensavamo ci impiegasse più tempo, invece è rientrato molto velocemente perché ha voglia di rientrare, ha voglia di giocare, si sente parte di questo progetto, quindi è sempre piacevole averlo a disposizione.

Però adesso è una settimana che con noi rende non ha ancora minutaggio, però già che ha a disposizione verrà domani, quindi siamo molto contenti. Sono contento così. Quindi poi magari la società lavorerà per fare qualcosa. Però sono molto soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione. Continuerò a lavorare con questi. Siamo alla Sampdoria, quindi è normale essere sotto pressione.





Sappiamo che la società ha allestito una squadra competitiva, ma l'hanno allestita anche le altre squadre Cremonese, Palermo e tante altre Sassuolo sono sono squadre comunque super competitive che hanno lo stesso nostro obiettivo. Come ho detto la serie B lunga e faticosa. Ci sono tante squadre che vogliono ambire ad arrivare in serie A e noi siamo dentro questo Genoa che ci ci togliamo delle responsabilità o la pressione troppo grande lo sappiamo e quindi dovremo lottare anche con questa.





Sarà una cosa piacevole, ci dà ancora più forza. Sono sempre venute lo hanno dimostrato anche l'altra sera in casa adesso verranno domani quindi speriamo di festeggiare a fine partita tutti insieme.