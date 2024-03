Sampdoria, Piccini verso il rientro in gruppo. Benedetti ko, slitta il rientro di Esposito

La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti dopo due giorni e mezzo di riposo e in vista della sfida di lunedì sera a Marassi contro la Ternana.

In attesa di Stojanovic, il tecnico Pirlo ha ritrovato Ghilardi e Leoni, di rientro dagli impegni con le selezioni Under 21 e Under 18 dell’Italia. Alla seduta ha preso parte regolarmente anche Fabio Depaoli. Lavoro differenziato sul campo per Piccini, il cui rientro in gruppo è comunque previsto nel corso della settimana, oltre a Matteo Ricci.

Terapie per Benedetti che ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro. Proseguono i rispettivi percorsi di recupero Esposito e Conti (terapie e fisioterapia). L'attaccante non sarà disponibile per la sfida con la Ternana.