Sampdoria, Osservatorio: trasferta di playoff a Palermo solo per tifosi tesserati

L'Osservatorio del Viminale complica la trasferta a Palermo dei tifosi sampdoriani, per la gara di playoff contro i rosanero di Mignani, in programma venerdì 17 maggio alle 20,30 alla Favorita. L'organo del ministero degli Interni, che aveva chiuso il settore ospiti di Catanzaro, vietando la trasferta al Ceravolo ai residenti in Liguria, ha infatti raccomandato al GOS di riservare la vendita ai residenti in Liguria dei soli tagliandi del settore ospiti del "Renzo Barbera", ponendo come condizione il possesso della Samp Card e il rafforzamento del servizio di steward.

Sfuma così la possibilità per la Sampdoria di essere seguita in Sicilia (nella foto di Andrea Ricci "Vecchio Marinaio", una panoramica dello stadio per la gara di campionato finita 2-2) da quella ampia parte di sostenitori che da 14 anni respinge le pratiche relative alla "tessera del tifoso" e che, quindi, potrà rivedere i blucerchiati solo in caso di vittoria a Palermo, nei 90' o nei 120', con accesso alla semifinale ad andata e ritorno contro il Venezia.