Sampdoria, nuova piattaforma per gli acquisti on line

Anno nuovo, sito e-commerce nuovo. La Sampdoria lancia in rete la nuova piattaforma per gli acquisti online, shop.sampdoria.it, per creare un’esperienza d’acquisto più coinvolgente e user-friendly. La nuova grafica, caratterizzata da un approccio più fotografico e fashion, conferisce al nostro brand un’immagine fresca e moderna. La navigazione è stata semplificata e resa più intuitiva grazie alla suddivisione in categorie chiare e alla presenza di elementi interattivi come countdown e barre scorrevoli.





Novità. La vetrina del nuovo shop ci permette di posizionarci online in modo innovativo e di tendenza, avvicinandoci anche a mondi diversi da quello del calcio con l’obiettivo di raggiungere sempre più persone sia a livello nazionale che internazionale. Attualmente il sito è infatti fruibile in italiano e in inglese ma già nei prossimi mesi verrà tradotto in ulteriori lingue. Tra le novità la possibilità di acquisto di gift card da utilizzare nello store di SampCity a Genova, in via XX Settembre 252.

