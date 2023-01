Sampdoria-Napoli 0-2: il Ferraris vince col ricordo di Vialli e Mihajlovic, ma i tre punti vanno agli azzurri

E' una manifestazione di sentimenti quella che va in scena al Ferraris prima di Sampdoria-Napoli per ricordare Gialuca Vialli. E c'è spazio anche per omaggiare Sinisa Mihajlovic. Fotografie di un amore unico e fortissimo. Nella Gradinata Sud spicca un grandissimo striscione con la scritta "Bomber Campione Leggenda". Sotto ad accompagnarlo un enorme vessillo blucerchiato e poi quattro bandieroni col numero 9 in evidenza. E ancora nella Sud un altro messaggio bellissimo. "Esempio per questo calcio, storia della nostra maglia... Grazie di tutto Sinisa". Nei distinti compare un altro striscione per Vialli che ruba lo sguardo: "Grazie a te sappiamo che nulla è impossibile". Tutto lo stadio partecipa a questa giornata dalle emozioni indimenticabili. Nella Nord gli striscioni "Con le lacrime agli occhi e un sogno spezzato nel cuore noi ti giuriamo eterno amore. Per sempre, Luca Vialli" e "Vivrai per sempre nei nostri cuori". E poi tantissimi cori: "Sinisa, tira la bomba e facci sto gol..." e "Luca Vialli noi ti amiamo e ti adoriamo, tu sei meglio di Pelè".

"Sono due angeli che ci guardano e ci daranno forza", dice il tecnico della Samp Dejan Stankovic prima del match. Quelli che precedono la partita sono minuti interminabili. I calciatori in campo per il riscaldamento tutti con la maglia numero 9 e la scritta Vialli e poi giocheranno con una maglia speciale con la scritta sul colletto "Luca Sinisa", con i due nomi legati dal simbolo dell'infinito. Poi tutto lo stadio si fa trasportare dalle note di 'Lettera da Amsterdam', l'inno della tifoseria doriana che accompagna ogni sfida casalinga, mentre sul maxischermo passano le immagini delle imprese in blucerchiato di Vialli e Mihajlovic. E nel minuto di silenzio c'è voglia di dare l'ultimo abbraccio a due amici che resteranno sempre nel cuore. Un applauso che unisce tutti mentre a bordo campo il presidente Marco Lanna mostra la maglia di Vialli e Stankovic quella di Sinisa mentre ha al fianco i tre figli maschi del serbo - Miroslaw, Dusan e Nikolas - Emozioni e commozione per i 25 mila del Ferraris mentre fuori dallo stadio la gradinata sud è un altare laico, con fiori, sciarpe, immagini e pensieri per Vialli.

La partita finisce 2 a 0 per gli ospiti. Audero para un rigore a pochi minuti dall'inizio del primo tempo a Politano. Poi però Osimhen segna su assist di Mario Rui. Poco prima del 40' Rincon stende l'attacante partenopeo lanciato a rete e viene Espulso. Nella ripresa il Napoli cerca più volte la porta fino a trovare il gol del raddoppio su calcio di rigore con Elmas.

Ecco le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Gabbiadini, Lammers.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

1' Fischio d'inizio

2' Calcio di rigore per il Napoli, contatto Murru- Anguissa in area: Abisso viene richiamato al Var e concede il penalty

4' Ammonito Murru

6' Rigore parato da Audero! L'estremo difensore blucerchiato devia il tiro di Politano sul palo

8' Verre mette in mezzo per Lammers che al volo prova a mettere in porta, ma la palla finsce fuori

12' Discesa di Elmas che calcia in porta, Audero la blocca

13' Lammers controlla il pallone che scarica su Verre. Il giocatore calcia e trova una gran risposta da parte di Meret

16' Osimhen stacca di testa, Audero devia con le mani sopra la traversa. Angolo per il Napoli

20' Gol del Napoli, Osimhen servito in area di rigore da Mario Rui anticipa Murru e mette dentro

24' Lammers da fuori area, palla che esce di molto sopra la traversa

35' Grande salvataggio di Murillo che riesce a bloccare il tiro di Osimhen a pochi passi dalla porta

39' Espulso Rincon, dopo un errore di Nuytinck su Osimhen. Il venezualano stende l'attaccante lanciato a rete

43' Ammonito Murillo

45' 5 minuti di recupero

45'+2' Kvaratskhelia servito da Politano sul lato posto, l'attaccante conclude a lato

45'+5' finisce il primo tempo

Cambi per entrambe le squadre nell' intervallo: Per la Sampdoria entrano Zanoli e Djuricic al posto di Murillo e Gabbiadini. Per il Napoli entra Rrahmani al posto di Minjae

45' Inizia il secondo tempo

52' Ammonito Juan Jesus

54' Esce Verre, entra Villar

59' Ammonito Anguissa

62' Escono Politano e Kvaratskhelia, entrano Zielinski e Lozano

64' Osimhen per Lobotka, tiro che si spegne sul fondo

65' Esce Anguissa, entra Ndombele

69' Lozano calcia in porta, tiro centrale

71' Ammonito Leris

79' Calcio di rigore per il Napoli, intervento con il braccio largo di Veira in area di rigore

81' Raddoppio del Napoli, questa volta Audero viene spiazzato da Elmas

83' Escono Veira e Lammers, entrano Paoletti e Montevago

87' Esce Elmas, entra Raspadori

90' 4 minuti di recupero

94' Finisce qui! Sampdoria-Napoli 0-2: decidono le reti di Osimhen ed Elmas