Sampdoria, martedì 28 giugno parte la campagna abbonamenti 2022/23

di Marco Innocenti

I primi ad essere messi in vendita saranno gli abbonamenti dei settori Tribuna e Distinti. Dal 12 luglio via alla prelazione per la Gradinata Sud

Prenderà il via domani, martedì 28 giugno, la campagna abbonamenti 2022/23 della Sampdoria. Si comincia con i settori Tribuna e Distinti, per i quali la vendita in prelazione andrà avanti fino al prossimo 6 luglio. Martedì 12 luglio, poi, partirà la prelazione per la Gradinata Sud, che andrà avanti fino al 23 luglio. Da giovedì 28 luglio, invece, partirà la vendita libera, che si interromperà venerdì 12 agosto. In questa fase, verranno messi in vendita tutti i posti rimasti disponibili e non rinnovati in prelazione mentre gli abbonati di Gradinata Nord per la stagione 2019/20 potranno acquistare il proprio abbonamento in questa fase.

La sottoscrizione dell'abbonamento darà anche diritto all'ingresso gratuito per la gara dei 32esimi di finale di Coppa Italia.