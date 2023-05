Sampdoria, manifestazione dei tifosi e assemblea degli azionisti: ci sarà anche Barnaba. Telenord in diretta

Si deciderà in poche ore, forse in pochi giorni il futuro della Sampdoria. L'appuntamento è alle 18,30, presso la sede di Corte Lambruschini, che già dalle 18 sarà "presidiata" dai tifosi blucerchiati, quantomai intenzionati a "vigilare" affinchè il club venga trattato come meritano la sua storia e il suo patrimonio di passione accumulato dal 1946 a oggi.

Sino a questo momento l'accordo dei potenziali acquirenti (la cordata Radrizzani-Manfredi, scelta esplicitamente dal Cda) con il trustee Vidal e quindi con Ferrero non è stato ancora trovato: è notorio che quella sarebbe la strada più breve e più agevole per rilevare la Sampdoria. Versare 33,5 milioni (verosimilmente scesi a 25) al Trust e liberare la società blucerchiata dalla "prigione" in cui è stata incapsulata per garantire i concordati di Farvem ed Eleven.

Ma mentre Radrizzani-Manfredi avevano annunciato di voler passare attraverso il Trust Rosan, l'altro soggetto che sino a sabato era in corsa e poi è stato tagliato fuori dal comunicato del Cda, ovvero Alessandro Barnaba, non era si era mai sbilanciato sulla volontà di compiere questa mossa. Che, alla luce della situazione attuale, non sembra però rientrare più tanto nemmeno nei piani della cordata favorita, che pure l'aveva messa esplicitamente in conto.

Allora che cosa succederà? Se entro oggi Radrizzani-Manfredi non troveranno l'accordo con Vidal-Ferrero (si continua freneticamente a trattare), i potenziali acquirenti tenteranno la forzatura di un aumento di capitale in assemblea attraverso la fiduciaria Across di Banca Sistema (divenuta piccola azionista della Samp rilevando 100 azioni dall'imprenditore Andrea Gais), facendo leva sul fatto che, essendo la Sampdoria in composizione negoziata sino al 6 giugno, il Tribunale possa omologare questa proposta estrema anteponendo l'interesse dei creditori a quello dell'azionista di maggioranza. Il quale, peraltro, ha già annunciato attraverso la nota Ansa dell'avvocato Pieremilio Sammarco, di essere pronto a impugnare la decisione, aprendo un contenzioso dagli esiti imprevedibili. Anche perché non esistono molti precedenti in tema.

Peraltro all'assemblea di oggi dovrebbe partecipare anche Alessandro Barnaba, in qualità di piccolo azionista (aveva rilevato un pacchetto di quote della Sampdoria alcuni mesi fa, prima della contromossa di Banca Sistema): il finanziere romano, che ieri ha festeggiato con il Lille la qualificazione all'Europa League (mentre Radrizzani, dopo alcune stagioni assai positive, è sceso dalla Premier in Championship con il Leeds che aveva rilevato proprio dalla serie B inglese) non avrebbe alcuna intenzione di mettersi in competizione con Radrizzani, rilanciando sull'aumento di capitale.

Barnaba rispetterà la legittima scelta del Cda di avere escluso la sua proposta e di avere scelto quella di Radrizzani ma, essendo piccolo azionista, potrà eventualmente chiedere su quali basi si è fondata quella decisione. E, anche in futuro, potrà intervenire nelle assemblee per "vigilare", dal suo punto di vista, sulla buona amministrazione della Sampdoria, a garanzia delle proprie azioni.

Insomma, si annuncia una serata bollente sotto tutti i punti di vista. Sempre che l'assemblea non venga sì dichiarata valida ma lasciata aperta ancora un paio di giorni per favorire le trattative con il Trust. La speranza è che venga trovata una via di uscita e l'operazione Radrizzani-Manfredi, appoggiata da Banca Sistema (a differenza del piano Barnaba, che godeva del sostegno anche finanziario della San Quirico Holding della famiglia Garrone), vada in porto. Per il bene della Sampdoria, l'unica cosa che conta per chi scrive.

Telenord sarà in diretta dalle 18 per raccontare da studio e attraverso il resconto degli inviati a Corte Lambruschini la giornata più importante nella storia della gloriosa società blucerchiata.