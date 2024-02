Sampdoria, Manfredi: "Non ci aspettavamo tanta ferocia dalla precedente gestione, ma andiamo avanti. Qatar Sport Inv.? Conosce Genova e la società"

Matteo Manfredi, azionista di riferimento della Sampdoria, nel dopogara ha incontrato i media, parlando dell'acquisto della società blucerchiata come di una "Operazione di medio lungo termine".



"Abbiamo fatto - spiega - un investimento in storia e valori. Ci vuole tempo. Abbiamo trovato problemi e altri spuntano, è un percorso impervio. Ci sono azioni di disturbo ma siamo sereni e andiamo avanti, non ci fermiamo. La Sampdoria viene prima di tutto"

MERCATO - "Le restrizioni hanno creato difficoltà ma abbiamo aggiunto pezzi importanti che ci aiuteranno con recupero infortuni. Non siamo riusciti a concludere alcuni esuberi di mercato ma ci sono altre finestre aperte e sono sereno. Obiettivi? Pensiamo di partita in partita. Uno svincolato può entrare solo se c'è un'uscita corrispondente. Ma siamo già competitivi".

INVESTITORI - "Avevamo valutato le asperità - prosegue - ma non ci aspettavamo tanta ferocia della precedente gestione contro la Sampdoria. Ma le gestiremo. Qatar sport investments? Gestisco fondi, ho interessi costanti per la Sampdoria, siamo fieri di questo. Qsi fa questo tipo di investimento, conosce Genova e la Sampdoria. E in futuro chissà. Ma noi non cerchiamo nessuno, è l'asset Sampdoria che attira le attenzioni".

RADRIZZANI - "E' un amico che mi ha aiutato, ha grandi conoscenze. Nelle prime fasi ha collaborato. Ora mi aiuta come partner e amico".

INCHIESTA - "L'inchiesta della Guardia di Finanza non ci preoccupa, segue un filone che non riguarda solo la Sampdoria. Il CdA è a disposizione per fare chiarezza, noi abbiamo rafforzato controlli per evitare cose simili in futuro".

PRESIDENZA E SOCI - "Io presidente? Il CdA è in carica sino all'approvazione bilancio, io ci sono dentro. Mancini è più attivo ultimamente perché deve compiere miracoli di mercato. La Sampdoria ha bisogno di risorse finanziarie costanti che Gestio Capital inserisce tramite Blucerchiati e questo diluisce le quote della vecchia proprietà. I fratelli Reedtz sono amici più che investitori e danno consigli".



RUOLO LANNA - "Stiamo definendo un percorso per aggiungere valore al brand Sampdoria, Lanna è punto di riferimento per la storia e i tifosi".

CLOSING - "Per noi è già avvenuto, era condizionato all'omologa".

STADIO - "E' un asset che non è nostro ma abbiamo idee e progetti con Comune e Genoa".