Sampdoria, Manfredi dopo l'amichevole di Empoli: "Sensazioni positive, con Accardi lavoro a quattro mani"

Il Presidente della Sampdoria Matteo Manfredi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club dopo la vittoria dei blucerchiati di Pirlo per 2-0 sul terreno dell'Empoli.

Sul mercato, Manfredi ha detto: "Le sensazioni sono positive, dobbiamo continuare a lavorare perchè ci aspetta una stagione importante. Conosciamo le difficoltà della Serie B e vogliamo essere sicuri di arrivare ai nastri di partenza preparati nel modo giusto".

Sul rapporto con Pietro Accardi, il Presidente si è espresso così: "Sapevamo che era estate calda abbiamo scelto di puntare su figura di esperienza, lavoriamo a quattro mani con Accardi, ci sta dando grossa mano. Vogliamo assicuraci che le cose vadano nel modo giusto. Pietro sta dando una grossa mano alla costruzione".

L'appello ai tifosi sampdoriani per la campagna abbonamenti: "I tifosi ci hanno sempre dato fiducia, partiamo con il ringraziarli. Sono loro il dodicesimo uomo un campo e dobbiamo custodire questo club per loro, quest’anno stiamo cercando di fare più dell’anno scorso e sarebbe bello avere stadio sempre pieno. Sono sicuro che ci stupiranno".

Sul ricorso presentato da Brescia e Pisa, per cui la Samp ha ricevuto un parere positivo per il proprio operato sul mercato: "E arrivato via libera dalla FIGC, anche se la Lega lo ha interpretato in un altro modo. Serenamente abbiamo lavorato in maniera chiara e questo frutto è il risultato del nostro lavoro. Sappiamo che non siamo molto amati in questa fase ma questo è uno stimolo per dare di più fuori dal campo e in campo daremo battaglia".

Infine, una battuta sulla stagione imminente: "Non vedo l'ora sia sabato per iniziare la stagione, ma come dirigente voglio essere sicuro che sia fatto tutto quanto a dovere per presentarsi ai nastri di partenza".