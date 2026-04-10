Sampdoria, Lombardo: "Pescara in salute, il salto di qualità merito di Insigne. Ma puntiamo al tris di vittorie"

"Il Pescara è una squadra totalmente cambiata negli ultimi mesi, al di là degli interventi del mercato di gennaio, proprio come modo di esprimersi sul campo. La classifica quindi non conta nulla, conta l’avversario. Sta bene ed è in fiducia, nelle ultime partite ha raccolta 19 punti, hanno la fortuna di avere in formazione un giocatore che conosco benissimo come Lorenzo Insigne che fa saltare gli equilibri in gara. Il salto di qualità penso sia merito suo. Tuttavia sarebbe un errore concentrarsi solo su di lui per liberare altri. E in ogni caso io ho fiducia nei miei ragazzi, ho buone sensazioni che spero siano anche le loro. Se avremo voglia, potremo fare risultato. Questa Samp non è mai riuscita a vincere tre partite di fila, sarebbe bello riuscirci visto che non abbiamo certo ancora centrato l'obiettivo minimo stagionale della salvezza».

Lo ha detto Attilio Lombardo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della trasferta di Pescara.

Il tecnico ha aggiunto: "Brunori rientrerà dal primo minuto perché è un giocatore, a differenza di Massimo Coda che è uomo da area di rigore, che svaria sulla fascia e sa attaccare la verticale e in una gara come questa serve uno con le sue caratteristiche".

Telenord seguirà Pescara-Sampdoria in diretta tv e streaming con Stadio Goal in onda dalle 14,30 con il commento tecnico di Enrico Nicolini e Alessandro Grandoni.

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