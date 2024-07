Sampdoria: Legrottaglie esce di scena, era ai margini da mesi

Nicola Legrottaglie lascia la Sampdoria. Ieri, 30 giugno, è scaduto il contratto dell'ex difensore, che l'estate scorsa era stato chiamato da Andrea Radrizzani, allora plenipotenziario del club appena sfilato a Ferrero, con il ruolo di "Head of Performance". Il rinnovo del contratto sarebbe scattato soltanto in caso di promozione in Serie A, circostanza che non si è verificata.

Peraltro da mesi Legrottaglie, 46 anni, era ai margini, sia per l'uscita di scena di Radrizzani che era stato il suo mentore e per una non pari intesa con l'attuale presidente Matteo Manfredi, sia per l'ascesa di Andrea Mancini, anch'egli peraltro in discussione visto l'arrivo di Pietro Accardi.

Dopo una carriera ad alto livello nel calcio giocato (Juventus, Chievo, Siena e Catania), Legrottaglie ha tentato la carriera di allenatore: Allievi al Bari, vice al Cagliari, Primavera al Pescara e responsabile ad Akragas e Pescara. Quindi, lo scorso anno, la svolta dirigenziale, con l'assunzione della carica espressa in lingua inglese e l'iscrizione al corso di direttore sportivo. Ma l'esperienza in blucerchiato finisce qui.