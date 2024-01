Sampdoria, le mosse di Pirlo verso Cittadella. Oltre 1.500 tifosi al "Tombolato"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Meno tre a Cittadella per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che cerca il riscatto dopo le ultime quattro partite in cui la squadra ha raccolto appena un punto in extremis contro il Bari. La speranza di recuperare qualche infortunato è circoscritta al solo Kasami ma le probabilità di averlo a disposizione per il tecnico sono davvero basse, quasi ridotte al lumicino.

Ecco allora che si profila una formazione con Stankovic tra i pali, Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Murru in difesa, Ricci, Yepes e Giordano a centrocampo, il rientrante Benedetti e Verre alle spalle di De Luca. Qualora Kasami dovesse farcela sul filo di lana, a lasciargli il posto sarebbe Ricci. Il Cittadella è reduce dalla sconfitta di Terni, maturata però al termine di una prestazione eccellente. La Samp al "Tombolato" non sarà sola, molti infatti i pullman organizzati dai club Gaslini, Lavagna, Levante blucerchiato, Rapallo, Recco, Junior, Paveto, Sestri Ponente, Tamburino e Val Petronio.

Sul fronte del mercato, da registrare l'interessamento del Catanzaro per De Luca, che in caso di partenza potrebbe essere sostituito da Moro dello Spezia o Maric del Monza. Per la difesa sempre vivi i nomi di Cittadini e Bonfanti.

Intanto, in rete circola un video di Luka Modric con la maglia della Sampdoria: il campione del Real Madrid aveva 20 anni e stava disputando un'esibizione di calcio a cinque in Croazia. Qualche anno dopo, nel 2006, il fuoriclasse avrebbe potuto davvero approdare in blucerchiato per merito di Beppe Marotta e Fabio Paratici che lo avevano messo nel mirino ma il Tottenham, mentre i blucerchiati tergiversavano, pagò i 10 milioni chiesti dalla Dinamo Zagabria e si assicurò il futuro Pallone d'Oro.