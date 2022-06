Sampdoria, Lanna a Telenord: "Nessuna novità, andiamo avanti tranquilli con il nostro piano"

di Matteo Angeli

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, ospite del Circolo Tennis e Golf di Rapallo per un evento di beneficenza, ha parlato a ruota libera del momento che sta vivendo, del prossimo mercato e ovviamente del futuro del club blucerchiato.

La vita privata."Spesso è difficile andare a dorrmire, ci sono i pensieri che mi girano in testa. La Sampdoria per me è stata la vita e ovviamente a maggior ragione lo è adesso. Ho la passione per questa maglia e quindi qualsiasicosa anche piccola per me diventa grande . E' difficile dormire ma quando mi sveglio sono pronto per ripartire e lavorare".

Il mercato. "Stiamo lavorando per dare una continuità e migliorare la squadra. Cercheremo di trovare giocatori che siano investimenti per il futuro e quindi giovani di valore. Contiamo di dare a Giampaolo tanti titolari già per il ritiro di luglio anche se po il mercato andrà avanti ancora per tanti settimane".

La salvezza in extremis. "Pensavamo di aver fatto un mercato ottimo e invece per motivi diversi solo pochi sono riusciti a darci una grossa mano. Quando sono arrivato a fare il presidente la salvezza era l'ultimo dei miei problemi, lo ammetto. E inevece ci siamo trovati a soffrire, poi per fortuna a fatica ma ce l'abbiamo fatta".

La cessione. "Per ora non ho alcuna novità e quindi lavoriamo con il nostro piano. Sento anche io di voci ma davvero non so nulla, speriamo che arrivi qualcuno".