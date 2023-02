Sampdoria, l'orgoglio di Enrico Nicolini: "Non ci spaventa nulla, pronti a tifare anche sui campi di periferia"

Enrico Nicolini, ex bandiera della Sampdoria e oggi opinionista di Telenord, ha scritto un messaggio su Facebook pieno d'amore e di orgoglio per i colori blucerchiati: "Ogni partita che passa,ci avvicina allo spettro della B. Una categoria che non ci compete ma che non ci spaventa! L'altra partita, quella più difficile, si sta giocando nella sede di Corte Lambruschini! Anche questa non ci spaventa... Saremo pronti ad andare a tifare anche alla periferia di Genova perché chi ama la propria squadra non guarda la categoria .Guarda solo i colori della maglia! Nella tomba di mio padre e in quella di mio fratello c'è una sciarpa della Samp. Quando sarà il mio momento i miei figli sanno già cosa devono fare. Finchè esisterà, la Samp non sarà mai sola".