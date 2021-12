Sampdoria,l'ex Pavan dona il midollo al figlio malato di leucemia

di Matteo Angeli

"La chemioterapia è stata devastante, Leonardo ha bisogno di me e mi sono messo in gioco senza neppure pensarci"

La storia è quella di Simone Pavan, ex giocatore della Sampdoria e da qualche tempo allenatore della Vis Pesaro. Da oltre un anno, a suo figlio Leonardo (6 anni) è stata diagnosticata la leucemia e per questo motivo l'ex allenatore della Vis Pesaro, dopo aver lasciato la panchina, ha deciso di sottoporsi al prelievo del midollo osseo che verrà successivamente donato al figlio malato

"I medici ci hanno spiegato tutto e per quanto mi riguarda non ho avuto alcun dubbio. La chemioterapia è stata devastante, Leonardo ha bisogno di me e mi sono messo in gioco senza neppure pensarci". Le parole dell'ex giocatore di Atalanta, Modena, Venezia e Sampdoria.

Ill 47enne di Latisana ha indossato in carriera le maglie di Atalanta, Venezia, Modena, Sampdoria, Livorno, Portogruaro, San Donà e Miranese. Con la maglia blucerchiata Pavan ha disputato 46 gare dal 2004 al 2006.