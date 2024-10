Sampdoria, l'attacco stenta in casa: la spinta può arrivare da Pedrola

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sampdoria alla ricerca della continuità dopo la vittoria di Cesena. Domenica alle 15 al Ferraris arriva il neopromosso Mantova e stavolta la squadra di Sottil non può sbagliare, come già accaduto con la Juve Stabia. Serve un filotto di risultati utili, possibilmente da tre punti, per risalire la corrente della classifica. Dopo il Mantova, ci sarà la trasferta con il Cittadella, altro avversario non impossibile, quindi l'impegno casalingo con il Brescia.

L'allenatore confida nei recuperi di Romagnoli e Veroli, visto che la difesa continua a vacillare mentre il centrocampo sembra avere trovato in Meulensteen un importante punto di riferimento e Kasami può soltanto crescere di condizione. Yepes si giocherà il terzo posto con Benedetti. Davanti intoccabili Coda e Tutino, anche se il dato dei gol segnati a Marassi non è dei migliori: appena due, il primo firmato da Venuti con il Sudtirol e il secondo, purtroppo inutile, da Coda con la Juve Stabia.

Ma nel reparto offensivo l'arma più potrebbe diventare Estanis Pedrola, pronto anche a scendere in campo dopo essere stato finalmente riconvocato domenica scorsa.

Malumori tra i tifosi per la chiusura della sede Federclubs sotto la Sud dopo i fatti del derby. Striscioni e bandiere, che trovavano riparo in quei locali, dovranno ogni volta essere portati via e riportati allo stadio per la partita successiva.

Intanto, la sfida con il Mantova sarà diretta dall'arbitro Cressini con Maggioni al Var.