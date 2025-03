Sampdoria, l'attacco è di nuovo in sofferenza e Semplici cambia modulo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria a Bogliasco nella settimana della sosta di campionato. Assente Bereszinsky, impegnato con la Polonia nella sfida contro la Lituania, dove il terzino potrebbe scendere in campo anche come titolare. Alla ripresa del campionato sabato 29 alle 15 contro il Frosinone, quando sarà squalificato Niang, Semplici spera di recuperare Bellemo mentre Ghidotti, Ioannou e Tutino, oltre ai lungodegenti Perisan e Romagnoli, avranno bisogno di tempi più lunghi per recuperare.

Specie per quanto riguarda l'attaccante, operato al malleolo due mesi fa, la tabella di marcia è destinato a peggiorare, si parla di oltre un mese in più rispetto al periodo previsto. Ciò significa che Tutino non sarà disponibile prima della fine di aprile, scenario che configura una situazione delicata in attacco. Niang squalificato, il 36enne Coda finito negli ultimi tempi ai margini della squadra, il neo acquisto Abiuso autentico oggetto misterioso, Sekulov sparito dai radar e Borini epurato, sebbene compaia ancora ufficialmente nei ranghi: il reparto offensivo della Sampdoria non se la passa bene.

C'è da augurare tanta salute a Niang, che sinora ha offerto un rendimento elevato, sia in termine di reti - tre - che di prestazioni. Con il Frosinone non ci sarà ed è probabile che Semplici passi al 4-4-2, ovvero al quarto modulo della stagione, schierando davanti Coda con accanto uno tra Sibilli (il favorito), Oudin o Abiuso.

