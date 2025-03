Sampdoria: al Porto Antico un murales blucerchiato contro il razzismo

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, l’U.C. Sampdoria ha voluto lanciare un messaggio: il razzismo non ha posto nel calcio né nella società. Per segnare questo impegno, il club blucerchiato ha inaugurato un murales al Porto Antico, realizzato dallo street artist locale Web3, che incarna il messaggio "Union Creates Strength" (L'Unione Crea Forza). L’opera d’arte prende spunto da un episodio vergognoso verificatosi a gennaio, quando il calciatore della Sampdoria, Ebenezer Akinsanmiro, è stato vittima di cori razzisti durante una partita contro il Brescia. Un atto di discriminazione che ha colpito profondamente la società, ma che è stato trasformato in un'opportunità per sensibilizzare il pubblico e rafforzare il messaggio di lotta contro il razzismo, all'interno e fuori dai campi di calcio.

Maglia - l gesto non si è limitato al murales. Già nella partita successiva contro il Cesena, la squadra aveva indossato una maglia speciale con lo stesso claim "Union Creates Strength", ribadendo così il proprio impegno nella lotta alla discriminazione. Oggi, con il murales al Porto Antico, la Sampdoria ha voluto rendere questo messaggio ancora più visibile e duraturo, scegliendo una location simbolica nel cuore della città.

Data - Il 21 marzo, data simbolo della lotta contro la discriminazione razziale, segna un altro passo importante nell’impegno del club per un calcio e una società più inclusivi. Il murales non è solo un’opera d’arte, ma un segnale tangibile di tolleranza e rispetto, valori che da sempre contraddistinguono la Sampdoria e la sua tifoseria. Con questo gesto, il club vuole ricordare a tutti che il razzismo è una partita che non possiamo permetterci di perdere, e che solo uniti possiamo vincerla.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.