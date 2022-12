Sampdoria, l'assemblea degli azionisti slitta dal 14 al 19 dicembre

Bisogna ancora aspettare per capire qualcosa in più relativamente al futuro della Sampdoria. Come riporta sul proprio sito la società blucerchiata, l’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a., fissata per il 14 dicembre (tra meno di 48 ore) in prima convocazione, slitta a martedì prossimo, 19 dicembre, quando vi sarà la seconda convocazione. I sostenitori doriani dovranno quindi attendere altri 5 giorni, a causa del fatto che, l’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding S.r.l. (riconducibile alla famiglia Ferrero e in particolare alla figura dell'ex presidente Massimo), ha comunicato la sua indisponibilità a presenziare alla prima convocazione dell’assemblea.

L'incontro si svolgerà presso la sede milanese di Banca Lazard, l'advisor incaricato di trovare acquirenti per il club blucerchiato, e sotto la sede di Via dell'Orso 2 sono attesi anche supporter del club genovese, estenuati da una situazione di precario equilibrio societario che si protrae ormai da mesi, tra un Cda in attesa di capire quali mosse dovrà effettuare e presunti compratori più o meno concreti.