Sampdoria, Jesè Rodriguez: "Qui per lavorare, ho fiducia in Stankovic e nei miei compagni"

"Sono molto contento di essere alla Sampdoria, quando si è presentata l'occasione di arrivare qua non ho avuto dubbi: guardo molte partite di calcio e fra queste anche quelle della Samp. Sono stato accolto molto bene da tutti, il mio obiettivo è dare il massimo per aiutare la squadra voglio dare il mio contributo affimché la squadra possa fare punti e migliorare" - Sono le prime parole da blucerchiato di Jese Rodriguez, il nuovo acquisto in casa Samp per rafforzare l'attacco.

"Vedo che la squadra è competitiva, in alcune partite ha avuto sfortuna, ma questo è il calcio. Bisogna continuare partita dopo partita, avendo sempre più fiducia. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi, avere mentalità positiva e lavorare, per cambiare la situazione."

L'approccio con Stankovic: "Ho parlato con il mister e mi ha detto cosa devo fare in campo. Sa che ruoli posso ricoprire, io gli ho detto che sono dalla parte sua e della squadra, che ho fiducia in lui e nei miei compagni. Confido che tutti insieme, lavorando giorno dopo giorno, potremo ribaltare la situazione per fare in modo che la SAmpdoira continui a lottare per restare in Serie A, per fare contenti i tifosi, che sono fantastici"