Sampdoria in B, il messaggio di Quagliarella: "Se potrò fare qualcosa per questi colori, ci sarò"

Il giorno dopo la matematica retrocessione della Sampdoria in Serie B, il blucerchaito Fabio Quagliarella ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi attraverso le proprie piattaforme social. Su Instagram, il giocatore ha scritto un messaggio in forma di lettera: “Cara Sampdoria,“sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”. Oggi è un giorno triste, la fine di un rosario sportivo del quale dobbiamo chiedere scusa a tutti, soprattutto ai tifosi, che sono stati sempre i migliori, che hanno tenuto acceso la luce in ogni occasione, hanno regalato di questa stagione l’immagine migliore. Oggi è un giorno triste, ma non può e non deve essere l’ultimo della storia della Sampdoria. Non dipende più da noi calciatori, ma se dovesse servire, se potrò fare qualcosa, soprattutto ancora in campo o anche fuori, io per questi colori, per questa maglia, per questa Genova che è la mia seconda casa, per continuare a ricambiare del tanto che ho avuto, ci sarò. Lo dico oggi che ci sarò perché non voglio arrendermi alla tristezza, perché la nostra Unione non finirà comunque mai. “Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”