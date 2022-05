Sampdoria, il Pisa non sale in Serie A e sfuma così il riscatto di Torregrossa

di Marco Innocenti

L'attaccante era stato ceduto in prestito con obbligo già fissato a 3,5 milioni in caso di promozione dei toscani. Ora tornerà invece a Bogliasco

La rocambolesca sconfitta del Pisa nella finale playoff di Serie B ad opera del Monza, ha fatto male anche alle casse della Sampdoria. Il club blucerchiato, infatti, al fischio finale dell'arbitro Mariani ha visto sfumare la possibilità di veder arrivare i 3,5 milioni di euro previsti per il riscatto di Ernesto Torregrossa.

L'attaccante infatti era passato a dicembre al Pisa, con la formula del prestito con obbligo di riscatto pronto a scattare in caso di promozione in Serie A dei toscani, sconfitti però in finale dal Monza. A questo punto, a meno di sorprese, Torregrossa dovrebbe rientrare a Bogliasco e il suo futuro sarà deciso con la società blucerchiata.