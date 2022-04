Sampdoria, i biglietti per il derby. La Sud è già esaurita

TARIFFA FEDELTÀ Per i settori di Tribuna, Distinti e Settore 6 (Gabbia Sud) sarà attiva la tariffa “Fedeltà”, che consente al tifoso possessore di SAMPCARD o DORIACARD, attiva e non scaduta, di acquistare il tagliando ad un prezzo vantaggioso. La tariffa sarà attiva presso tutti i punti vendita. Scopri l’offerta nella tabella qui sotto.

I PUNTI VENDITA: Online su sport.ticketone.it A partire dalle 10.00 di martedì 26 aprile , oltre alla vendita online su sport.ticketone.it sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso:

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

Sampdoria Service Center c/o SampCity, via XX Settembre 252r

Non sarà consentita la vendita dei biglietti ai botteghini stadio che resteranno chiusi il giorno della gara.

Prezzi: Tribuna d'onre: euro 350 . Tribuna inferiore 120 (Under 18 70, Under 14 50) , Tribuna inferiore fedeltà Euro 100 (50, 30), distinti 50 (40,30), distinti fedeltà 30 (20, 15); Gradinata Sud 25 (15, 10) , Settore 6 25 (15, 10) Serttore 6 fedeltà 15 (10)

Tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di biglietto.

Gli abbonati della stagione 2019/20 che sono in possesso del Voucher di rimborso potranno utilizzare lo stesso per l’acquisto del biglietto e l’importo verrà scalato dalla somma spettante. Il voucher può essere utilizzato presso tutti i canali di vendita. Per verificare il saldo residuo clicca qui e seleziona dal menu a tendina la voce “verifica voucher” inserendo il numero dello stesso.