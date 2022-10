Sampdoria, Giampaolo esonerato. D'Aversa e il sogno Ranieri i sostituti per la panchina

Finita l'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria. Dopo la pesante sconfitta di questo pomeriggio al Ferraris con il Monza è arrivata l'ufficialità dell'esonero per il tecnico blucerchiato. Anche Osti sollevato dall'incarico.

Tra le possibili soluzioni il ritorno di Roberto D'Aversa (ancora sotto contratto fino a giugno) ma c'è il sogno che porta anche a Claudio Ranieri.

"Abbiamo aspettato un po' a ufficializzare l'esonero perché prima volevamo comunicarlo al mister - ha detto Romei - Mi dispiace per Giampaolo perché so la professionalità e la dedizione che mette nel suo lavoro. E' stata una partita non all'altezza, finire così fa male. Non dobbiamo avere alibi e assumerci le nostre responsabilità, lavorare tutti insieme per trovare una soluzione. Sapevamo che questa era una partita importante anche per capire l’atteggiamento della squadra. Il calcio è questo, la responsabilità è di tutti, ma è l’allenatore quello che paga".

Possibile anche l'allontanamento del diretttore tecnico Carlo Osti, ma per ora non ci sono conferme.

Intanto fuori dallo stadio in atto una cotestazione di circa 200 tifosi blucerchiati, in attesa del pullman con a bordo la squadra. I giocatori della Samp alle ore 19 sono ancora negli spogliatoi, mentre fuori dallo stadio cresce il numero di chi li aspetta. Dopo l'ennesima sconfitta, la quarta consecutiva di questo campionato iniziato con appena due punti in 8 partite, la tifoseria è pronta a contestare.

Intanto sul fronte societario il vicepresidente Romei ha fatto sapere che "finché non ci sono acquirenti dobbiamo andare avanti".

articolo in aggiornamento