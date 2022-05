Sampdoria, Giampaolo alla vigilia dell'ultima: "Non siamo giudici dello scudetto"

di Edoardo Cozza

Il tecnico prima della sfida con l'Inter: "È il Milan che ha il destino nelle proprie mani, anche se il calendario ci rende protagonisti dell'incrocio"

"L'unico giudice per lo scudetto è il Milan stesso perché con due risultati su tre vince il tricolore ", così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo risponde, in conferenza stampa, a chi chiede se la Sampdoria può essere arbitro per la corsa scudetto dovendo sfidare l'Inter al Meazza.

"Il calendario ci mette di fronte a questo incrocio ma non credo che saremo noi i giudici dello scudetto. Il Milan sta benissimo ed è in un'ottima condizione psico fisica, la squadra di Pioli arriva a questo appuntamento in grande forma e con una grande spinta emotiva", conclude il tecnico doriano.