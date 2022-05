Sampdoria Futsal, si riparte dalla riconferma di mister Francesco Cipolla

di Marco Innocenti

Il tecnico: "Gettato le basi per qualcosa che vuole essere sempre più grande ed ambizioso. Sentivo che io e questa società saremmo stati perfetti insieme"

Subentrato a campionato in corso, Francesco Cipolla ha saputo condurre la Sampdoria Futsal al primo posto in classifica, a pari merito con Pistoia e Città di Mestre ma condannata ai playoff per lo svantaggio negli scontri diretti. Il sogno promozione purtroppo è sfumato, dopo la vittoria su Modena, proprio contro il Città di Mestre ma questo nulla toglie alla grande stagione dei blucerchiati, che è valsa a mister Cipolla la riconferma in panchina anche per la prossima annata.

"Il progetto che abbiamo fortemente voluto - comunica la società - non può prescindere dalla grande professionalità di mister Francesco Cipolla: Sampdoria Futsal è orgogliosa di poter ufficializzare l'accordo con il mister per proseguire insieme, anche la prossima stagione, il cammino intrapreso".

"Quando arrivò la chiamata nello scorso ottobre - commenta il tecnico - sentivo che saremmo stati perfetti l’uno per l’altro. Non è mai facile subentrare, tutt'altro, ma siamo stati capaci di capirci in fretta ed abbiamo gettato le basi per qualcosa che vuole essere sempre più grande ed ambizioso. La proposta di rinnovo da parte del Presidente Fortuna rappresenta quindi una dichiarazione di stima per quello che abbiamo fatto e che vogliamo fare. Ringrazio quindi la proprietà per la fiducia, tutti i ragazzi che sono stati splendidi protagonisti di un'annata esaltante e la mia famiglia che mi permette di continuare a fare ciò che più amo".