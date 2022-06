Sampdoria Futsal, arriva la riconferma anche per Jonathan Rossini

di Marco Innocenti

"Un signore che la Samp la porta nel cuore da sempre" scrive nella nota la società blucerchiata

Dopo la sua prima stagione nel calcio a 5, arriva anche per Jonathan Rossini la soddisfazione della riconferma. La Sampdoria Futsal ha infatti deciso di rinnovare il contratto con l'ex difensore svizzero, già in blucerchiato nel calcio a 11 fra il 2010 e il 2013. "Una riconferma con la R maiuscola - scrive il media ufficiale della Samp - di un signore che la Samp la porta nel cuore da sempre: signore e signori giù il cappello per Jonathan Rossini!".