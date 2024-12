Sampdoria, Flachi consiglia Coda e Tutino: "Devono volersi bene in campo e fuori"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Coda e Tutino devono cercarsi, volersi bene, in campo ma anche fuori. In questo modo possono aiutarsi a venire fuori dalle difficoltà che possono capitare agli attaccanti. Non bisogna pensare singolarmente, cercare il gol personale a ogni costo, ma collaborare e trascinare gli altri, perché se non lo fanno loro non saranno gli altri a farlo". E' il consiglio di Francesco Flachi, terzo cannoniere di sempre nelle storia della Sampdoria dietro a Mancini e Vialli e opinionista de Il Derby del Lunedì in onda su Telenord, agli attuali attaccanti blucerchiati in crisi come tutta la squadra.

"A gennaio servirà acquistare giocatori che non abbiano timore di indossare questa maglia, che siano subito pronti e in grado di sostenere la responsabilità che impone la classifica: i numeri dicono che l'obiettivo della Sampdoria deve essere il mantenimento della categoria", gli ha fatto eco Alessandro Grandoni, ex difensore blucerchiato di lungo corso e opinionista di Telenord.

Vi proponiamo un estratto del loro intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata al Derby del Lunedì.





