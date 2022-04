Sampdoria, Ekdal verso il no. Vieira favorito su Rincon

di Redazione

La fascite plantare che ha impedito allo svedese di scendere in campo con la sua nazionale dovrebbe tenerlo fuori anche con i giallorossi

lbin Ekdal è rimasto a guardare la Svezia salutare la possibilità di andare al Mondiale in Qatar.

E' tornato a Genova dove è stato sottoposto a controlli, ma lil suo impiego sembra abbastanza da escludere. La fascite plantare gli dà nuovamente noia. In passato il giocatore è sceso in campo anche in condizioni non perfette, ma stavolta non sembra proprio in grado di giocare.

Le due alternative a disposizione di Marco Giampaolo si chiamano Tomas Rincon e Ronaldo Vieira. Con quest'ultimo che appare favorito