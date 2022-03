Sampdoria, Giampaolo a Telenord: "Marco Lanna è un immortale, come tutti gli eroi dello scudetto"

di Marco Innocenti

Una chiacchierata più che un'intervista, quella realizzata dal direttore di Telenord Giampiero Timossi a Marco Giampaolo, nella quale il tecnico della Sampdoria ha toccato vari temi del suo ritorno a Bogliasco, avvenuta anche grazie al lavoro del presidente Marco Lanna.

"Marco Lanna è un immortale - ha detto Giampaolo - come del resto tutti gli eroi dello Scudetto del 1991. Tutti, nessuno escluso, dal numero uno al numero 16, compresi allenatore e presidente. Quindi verranno ricordati per sempre. Avendo vinto qui, gode di grande credibilità. E' una persona seria, che si è presa a cuore la situazione e oggi rappresenta la Sampdoria".

"Come calciatore era un cagnaccio - ricorda Giampaolo - un calciatore prevalentemente fisico ma ho più che altro ricordi per le figurine che sfogliavo perché a quei tempi di calcio in tv se ne vedeva ben poco".