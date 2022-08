Sampdoria, ecco Winks: domani sarà a Genova

Nuovo rinforzo per il centrocampo della Sampdoria, si attende solo l'ufficialità per il trasferimento a Genova di Harry Winks. E' stato infatti trovato l'accordo con il Tottenham, il giocatore arriva in prestito e il club inglese pagherà una parte dell'ingaggio. Adesso ci sono solo da sistemare alcune questioni burocratiche ma il ragazzo dovrebbe arrivare a Genova già domani per iniziare la nuova avventura col gruppo guidato da Marco Giampaolo.

Ventisei anni, centrocampista centrale, è un innesto che va a coprire un posto importante in un reparto che in questo mercato estivo ha perso Albin Ekdal (a cui non è stato rinnovato il contratto e si è accasato poi allo Spezia) e Morten Thorsby ceduto all'Union Berlino. A pieno regime, dunque, Villar e Sabiri troveranno in Winks il giocatore adatto per completare la linea mediana: adesso vedremo se in casa blucerchiata arriveranno altri rinforzi prima del gong del calciomercato, previsto giovedì alle 20.