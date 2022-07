Sampdoria, ecco il ragionier Ciccio Caputo: esame di maturità superato per il bomber

di Marco Innocenti

Stamani la prova orale davanti alla commissione dell'Istituto tecnico parificato "Alessandro Volta" di Bari

L'aria emozionata come dev'essere di fronte ad un esame di maturità, l'orale davanti alla commissione e poi la gioia di aver raggiunto il traguardo. Quella di oggi non è stata una mattinata come tutte le altre per Ciccio Caputo: l'attaccante della Sampdoria, infatti, si è presentato all'istituto tecnico parificato "Alessandro Volta" di Bari e ha sostenuto l'ultima prova, quella orale appunto, del suo esame di maturità in ragioneria. Il bomber blucerchiato è stato quindi promosso, conquistando così il suo diploma. Complimenti, ragionier Caputo!