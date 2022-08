Sampdoria, è il giorno di Gonzalo Villar: il centrocampista è arrivato a Genova

di Marco Innocenti

Il giocatore della Roma è atterrato al Cristoforo Colombo per le visite e la firma sul contratto: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Potremmo probabilmente definirlo il primo vero colpo di mercato della Sampdoria: Gonzalo Villar è atterrato stamani a Genova, all'aeroporto Cristoforo Colombo, e in giornata sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto e allenarsi con i suoi nuovi compagni a Bogliasco. Villar arriva in prestito, dalla Roma, con diritto di riscatto già fissato a 8 milioni di euro. Un rinforzo che alza decisamente il tasso tecnico del centrocampo blucerchiato, andando a colmare una lacuna palesata anche in Coppa Italia, contro la Reggina.

Da lui Giampaolo e i tifosi si aspettano quelle geometrie che finora non si sono viste, capaci però di innescare il talento di Sabiri e il fiuto del gol degli attaccanti della Samp. A Roma, con la maglia giallorossa, Villar non ha potuto far vedere granché del suo bagaglio tecnico: arrivato a gennaio 2020 per 4 milioni di euro, la prima stagione non è brillante ma poi l'anno successivo inizia bene, conquistando anche qualche presenza da titolare. Cambia tutto (in negativo) con l'arrivo di José Mourinho. Ora la nuova sfida per il rilancio in blucerchiato.