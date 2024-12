Sampdoria, due partite della vita e tris di nomi per il mercato

Le prossime due partite in casa - giovedì alle 20,30 con la Carrarese e domenica alle 19,30 con il Pisa - sono fondamentali per la Sampdoria e per il suo terzo allenatore, Leonardo Semplici. Servono non meno di quattro punti per evitare di essere risucchiati nel gorgo dei play out, per non dire peggio. La squadra allestita la scorsa estate non è mentalmente pronta per affrontare la lotta per la salvezza dalla serie C, quindi bisogna evitare di finirci dentro. Lo sa la società, lo sa il tecnico, lo sanno i giocatori.

Ma al di là dei risultati da qui alla fine del 2024, la Samp avrà comunque bisogno di innesti e di rinforzi dal mercato di gennaio. I nomi caldi sul taccuino di Accardi sono tre, uno per ruolo. Luca Caldirola, 33 anni, difensore del Monza. Mattia Valoti, 31 anni, centrocampista offensivo, anche lui del Monza (ben conosciuto da Semplici ai tempi della Spal). E Alberto Cerri, attaccante del Como.

Il fatto che a Monza sia appena stato esonerato Nesta e ingaggiato Bocchetti potrebbe rallentare le operazioni, visto che il nuovo allenatore vorrà valutare tutti i calciatori della rosa brianzola. Ma l'ipotesi dei due rinforzi resta percorribile. Così come quella di Cerri, centravanti strutturato fisicamente, non certo un goleador, ma un elemento capace di tenere la palla e fare la sponda per i compagni, il cosiddetto piano B che manca alla Sampdoria.

Altre trattative prenderanno quota più avanti, la proprietà e Matteo Manfredi hanno deciso di investire. Quanto dipenderà dall'esito delle prossime due partite, quando si capirà per quale obiettivo dovrà lottare la Sampdoria sino alla fine di questo campionato.

