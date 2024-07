Sampdoria: De Luca alla Cremonese per 1,5 milioni più bonus, ora l'assalto a Tutino

La Sampdoria cede Manuel De Luca alla Cremonese. Virtualmente si tratta di uno scambio, visto che in grigiorosso lo scorso anno aveva giocato Massimo Coda, in prestito dal Genoa che ora, non scattato per il club di Arvedi l'obbligo di riscatto condizionato alla promozione, lo ha girato al Doria.



De Luca, 10 gol e 5 assist lo scorso anno, va alla Cremonese per 1,5 milioni più bonus e una percentuale sull'eventuale rivendita. Adesso il ds Pietro Accardi può concentrarsi sull'obiettivo corrispondente a Gennaro Tutino del Cosenza. Proprio in relazione alla dirigenza, sembra che Andrea Mancini sia orientato a non accettare la proposta della proprietà per una prosecuzione del rapporto condizionata a un cambio di ruolo, in ragione dell'arrivo di Accardi.