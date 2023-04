Sampdoria, con la Cremonese torna Nuytinck. La Federclubs chiama a raccolta i tifosi

Ripresa degli allenamenti immediata per la Sampdoria dopo la sconfitta di Roma ed in vista della delicata partita di sabato alle 16,30 contro la Cremonese al "Ferraris". Da una parte i maggiormente impiegati con la Roma, alle prese con lavori di scarico; dall’altra il resto della rosa, impegnata in una seduta ad alta intensità sul campo 2 del Mugnaini.

Ancora indisponibile Sabiri; programmi differenziati per Conti, De Luca e Gunter; percorsi di recupero per Audero e Pussetto. Domani, martedì, è in programma una sessione pomeridiana.

Con la Cremonese torna a disposizione Nuytinck, reduce da un turno di squalifica. Da valutare Gunter, alle prese con i postumi di un problema muscolare.

Intanto, in vista di questa partita la Federclubs ha chiamato a raccolta tutti i tifosi con un comunicato:

"1200 cuori che battono all’unisono per lei, dalla Liguria al Friuli, dalla Lombardia alla Campania, passando per Spagna, Belgio, Serbia, Israele e chissà da quanti altri luoghi. Il tutto, senza dimenticare la numerosissima componente da Roma e dal Lazio. A voi, a chi ha organizzato i pullman, a chi non ha potuto seguirla ma ha sofferto da casa, grazie. Sabato 8 Aprile inizierà la corsa finale di questo campionato, siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, e in questo senso, un aiuto fondamentale può arrivare dai sottoscrittori dei mini abbonamenti".