Sampdoria, come cambia la squadra senza Borini in attacco

Saranno poco più di mille i tifosi blucerchiati nel settore ospiti dello stadio "Rigamonti" di Brescia. I tagliandi sono stati bruciati in poche ore, sarebbero stati almeno il triplo se messi a disposizione. Ma va bene così, non potrà esserci l'invasione come a Modena ma il pubblico della Sampdoria farà sentire la sua carica alla squadra di Pirlo, reduce da tre vittorie consecutive.

L'allenatore dovrà fare i conti con l'assenza in attacco di Fabio Borini, operato in Finlandia all'adduttore sinistro. Tornerà in campo a febbraio. Borini mancherà nell'economia del gioco, perché molto incline al sacrificio anche in fase difensiva. Al suo posto giocherà dal primo minuto Manuel De Luca, con l'arretramento di Esposito sulla linea di Verre.

Per il resto il recuperato Murru andrà in panchina e sarà un'alternativa in più per la difesa, ancora priva di Barreca. Niente da fare per Pedrola, che potrebbe mettersi a disposizione per la sfida casalinga di sabato 9 dicembre in casa con il Lecco. A proposito di Borini, si tratta del terzo infortunio grave della stagione, dopo quelli di Ferrari e Benedetti: tre interventi chirurgici, che hanno condizionato parecchio le scelte di Pirlo, privandolo per molti mesi di soluzioni alternative.

Domenica il tecnico tornerà da avversario nella sua città - è nato a Flero, pochi chilometri di distanza - ma non potrà andare in panchina perché squalificato. Al suo posto il vice Roberto Baronio, che dall'altro parte troverà Rolando Maran, subentrato due settimane fa all'ex blucerchiato Daniele Gastaldello.