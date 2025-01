Sampdoria nel baratro, anche il Cesena sbanca il Ferraris (1-2)

Sampdoria e Cesena si affrontano al "Ferraris" nell'anticipo della ventiduesima giornata di campionato in serie B.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti, Riccio, Meulensteen, Veroli; Venuti, Bellemo, Yepes, Ioannou; Akinsanmiro, Pedrola; Coda. Allenatore: Semplici

CESENA (3-5-2): Klismann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Bastoni, Calò, Berti, Donnarumma; Antonucci, Shpendi. Allenatore: Mignani

FINISCE QUI - Anche il Cesena strappa i tre punti al Ferraris, al cospetto di una Samp davvero modesta. Fischi per i blucerchiati, sonora contestazione per un gruppo fragile e disunito. Fischi davvero intensi e cori classici per il periodo nero in corso.

90' - Assegnati cinque minuti di recupero, ultima tenue speranza per un pubblico blucerchiato che non smette di cantare. Peccato la squadra in campo non reagisca.

89' - Ammonito La Gumina per un inutile intervento su Veroli. Poco prima, giallo anche per Klinsmann, reo di aver perso tempo su rilancio dal fondo.

86' - Nel Cesena spazio anche per La Gumina, subentrato a Shpendi.

82' - Match point per Bastoni, pescato bene in area Samp: il numero 30 però si coordina male e spreca, solo davanti a Ghidotti. Non si segnalano tiri dei blucerchiati in tutta la ripresa.

79' - Ultimo cambio Samp: fuori Coda, dentro Leonardi.

74' - Cambio per il Cesena, fuori l'autore del raddoppio Donnarumma, dentro Celia.

72' - Shpendi da solo riesce a mettere in apprensione l'intera difesa doriana. La sua fuga si conclude con un destro che Ghidotti non controlla, concedendo l'angolo al Cesena.

68' - Altro doppio cambio Samp: Tutino appena entrato si fa male ed è rilevato da Sekulov. Fuori anche Yepes, rilevato dall'ultimo acquisto, Mbaye Niang.

62' - CESENA AVANTI - Solita dormita difensiva doriana: una palla apparentemente innocua arriva sul destro di Daniele Donnarumma al limite dell'area e si trasforma in goal. Il numero 7 bianconero prova il tiro senza pensare troppo e pesca l'angolino. Samp confusa e smarrita, il Cesena non sta rubando nulla.

55'- Doppio cambio Samp: fuori Pedrola e Beruatto, dentro Tutino e Ioannou.

53' - Coda tiene palla in area ma non riesce a liberarsi, circondato da più avversari. L'azione prosegue e la palla arriva a Pedrola, che dal limite dell'area spara alle stelle.

50' - Cesena pericoloso con Antonucci, ma la Samp si salva in angolo.

RIPRESA - Non ci sono cambi nelle due formazioni.

FINE PRIMO TEMPO - Si chiude 1-1 la prima frazione, dopo un tiro di Calò bloccato da Ghidotti. Solita Samp, volitiva per qualche minuto, persino brava a pescare il vantaggio, poi incapace di tenere alti ritmo e attenzione. Il pari del Cesena è arrivato in modo quasi annunciato, dopo minuti di pressione ospite. Tutto da rifare.

45' - Una debole conclusione di Pedrola fa sospirare Marassi: il ragazzo d'oro si è perso tra un infortunio e l'altro, quello di stasera è irriconoscibile.

40' - Ennesima dormita Samp, per fortuna Tavsan non riesce a trasformare il cross di Antonucci in un colpo di testa vincente. Blucerchiati troppo fragili.

34' - Gran discesa palla al piede per Akinsanmiro, che serve Coda. Il bomber avrebbe spazio e compagni da servire, ma sceglie la soluzione solitaria non trovando la porta.

31' - PAREGGIO CESENA - Troppo facile per i romagnoli arrivare dalle parti dell'area doriana. Stavolta è una discesa di Ciofi sulla fascia mancina della Samp a mettere Mangraviti in grado di colpire di destro, all'interno dei 16 metri, e battere Ghidotti.

25' - Ammonito Tavsan, al secondo fallo consecutivo su Beruatto nella metà campo blucerchiata. Sul rovesciamento di fronte, Coda lanciato bene conclude a rete, ma il tiro è deviato in angolo da Ciofi.

24' - Cesena sempre più pericoloso, stavolta è Ghidotti che deve salvare i suoi su conclusione di Antonucci, poi ci pensa Yepes a spazzare. Difesa doriana in affanno.

21' - Cesena che prova a farsi vivo, conclusione di Shpendi che non trova lo specchio. Samp che ha abbassato un po' il ritmo, cadendo nel solito difetto di sedersi dopo il vantaggio.

8' - SAMP IN VANTAGGIO! - Riccio viene servito bene da Coda che pesca il difensore sul secondo palo. Prima conclusione respinta da Klinsmann, non la seconda: il colpo di testa si insacca lentamente sotto la Nord. Premiati gli sforzi dei blucerchiati in questo avvio.

5' - Prima conclusione del match, ci prova da fuori Pedrola ma il destro non è preciso. La Samp ha iniziato la gara provando a imbastire qualcosa, Cesena attento e pronto a ripartire.

SI PARTE! Samp che attacca verso nord, in classica divisa blucerchiata. Anche per il Cesena divisa tradizionale, bianconera. Vento molto forte che soffia verso la Sud.

