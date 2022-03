Sampdoria, buone notizie per Colley: nessuna lesione al ginocchio sinistro

di Marco Innocenti

Il difensore bluerchiato salterà la prima partita con la sua Nazionale in programma stasera contro il Ciad

Buone notizie dall'infermeria della Sampdoria: il ginocchio sinistro di Omar Colley non presenta alcuna lesione particolare. E' questo l'esito degli esami strumentali effettuati dal difensore blucerchiato, esami che non hanno evidenziato problemi di sorta. Il giocatore, comunque, salterà la prima delle due gare con la sua Nazionale in programma in questa sosta.

Oggi infatti Colley avrebbe dovuto scendere con la maglia del Gambia contro il Ciad ma non lo farà. Resta da decidere se partirà per essere in campo martedì sera contro il Ciad. Indipendentemente da questo, però, Marco Giampaolo dovrebbe averlo a disposizione per la delicata gara interna contro la Roma, alla ripresa del campionato.