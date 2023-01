Sampdoria, altra assemblea dei soci nulla: i tifosi manifestano davanti la sede, incontro con Lanna

Ancora una volta l'assemblea dei soci della Sampdoria è andata deserta: la mancata presenza dell'azionista di maggioranza Ferrero o di un suo delegato rende invalida anche questa seduta. La prossima è convocata per il 2 febbraio.

Intanto, però, la tifoseria blucerchiata fa sentire la propria voce: un gruppo di sostenitori si è presentato a Corte Lambruschini, dove ha sede il club, e con cori, fumogeni e striscioni per manifestare, ancora una volta, il proprio attaccamento ai colori. Tanti i cori contro Ferrero.

Nel corso del pomeriggio c'è stato un confronto tra il presidente Lanna e i tifosi per fare il punto della situazione:

"Stiamo lavorando con tutte le nostre forze per il bene della Sampdoria - le parole del presidente, affiancato da Alberto Bosco - La situazione non è facile, ma noi non molleremo. Dovremmo riuscire ad adempiere alle prossime scadenze. Poi chiaramente abbiamo bisogno anche del sostegno delle banche, la cosa certa è che nessuno di noi si tirerà indietro, a partire dal mister, lo staff e i giocatori. C'è da dire una cosa importante: l'assemblea degli azionisti viene convocata per un eventuale aumento di capitale. Se andrà deserta anche quella del 2 febbraio non succederà sostanzialmente nulla, l'aumento non ci sarà e andremo avanti con le nostre forze, sperando in un passaggio di proprietà in tempi brevi".

Sui tifosi: "Vedervi così numerosi ad Empoli ci ha dato una soddisfazione enorme, vi ringraziamo perchè ci sostenete sempre. Stiamo facendo davvero il possibile per garantire il futuro del club: ad un'eventuale retrocessione non penso neanche, finchè ci sarà speranza non ci tireremo mai indietro".

Sul mercato, infine, non ci si dovranno aspettare miracoli.