Sampdoria, accordo col Monza per Candreva: sarà prestito con obbligo di riscatto

di Marco Innocenti

Il centrocampista blucerchiato è atteso già la prossima settimana per iniziare la preparazione con la squadra di Stroppa

Dopo settimane di trattativa e dopo la recente smentita "di facciata" di Adriano Galliani, Monza e Sampdoria sembrano arrivate all'accordo per definire il destino di Antonio Candreva. Il centrocampista blucerchiato - secondo la Gazzetta dello Sport - passerebbe ai brianzoli sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Le due società starebbe limando gli ultimi dettagli ma il via libera potrebbe arrivare già la prossima settimana per permettere a Candreva di unirsi alla squadra di Stroppa in tempo per l'inizio della preparazione.