Salvini a Genova: "Città sta vivendo una rinascita. Inchieste non tengano in sospeso Regione"

In questi anni si sta vivendo un Rinascimento di Genova e della Liguria che aspettavano da decenni, c'è una quantità di investimenti pubblici senza precedenti, le inchieste che osserviamo e speriamo si concludano in fretta. Auspico che non tengano in sospeso un'intera regione per mesi e mesi, non blocchino lo sviluppo di Genova". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al convegno 'L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia'. "I lavori del Terzo Valico sono in corso per collegare Genova e Milano in treno in un'ora, siamo in attesa della posa del terzo cassone della nuova diga del porto, il tunnel subportuale andrà a bando, ci sono tante opere - ha concluso -, il collegamento tra la stazione ferroviaria di Genova Principe e la stazione marittima di cui viene firmato oggi il protocollo, il collegamento con l'aeroporto, il nuovo waterfront, la gronda".