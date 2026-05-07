3° Forum Energia: Saluti di apertura, interventi Istituzionali e introduzione ai lavori

I lavori si sono aperti nel primo pomeriggio di giovedì 7 maggio con i saluti introduttivi di Massimiliano Monti, editore di Telenord, seguiti dagli interventi istituzionali dell’assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Liguria Paolo Ripamonti e del COO Industrial Transformation di Eni, Giuseppe Ricci, principale partner del Forum. La moderazione è stata affidata a Roberto Rasia.

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