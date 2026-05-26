Salute e Sanità Maternita' Open Day al Galliera per i futuri Genitori

Nella puntata di Salute e Sanità si è parlato dell’Open Day della Maternità dell’ospedale Galliera, un’iniziativa dedicata ai futuri genitori per conoscere da vicino i percorsi nascita e i servizi offerti dal reparto.

Protagoniste del confronto Chiara Canova, coordinatrice dell’ostetricia, e Marta Giaccardi, neonatologa, che hanno illustrato l’organizzazione della giornata: visite guidate, momenti informativi e incontri con gli operatori sanitari.

L’Open Day rappresenta un’occasione per avvicinare le famiglie al percorso nascita, fornendo informazioni utili su gravidanza, parto e primo periodo post-parto, con l’obiettivo di favorire consapevolezza e serenità nel momento dell’accoglienza in ospedale.

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